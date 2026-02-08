Lo mataron de una patada a la salida del boliche
Un hombre de alrededor de 30 años murió esta madrugada cuando fue atacado a la salida de un club nocturno, donde recibió un violento golpe en la cabeza durante una pelea, hecho por el cual un joven de 18 años fue detenido y quedó imputado por homicidio.
Un hombre de unos 30 años murió tras una brutal agresión a la salida de un boliche. El episodio ocurrió esta madrugada del domingo en la zona de Batán, cuando la víctima , identificada como Lucas Nahuel Larroque, fue atacada durante una pelea afuera de un local bailable ubicado entre la Colectora y la calle 132.
Imágenes filmadas por testigos muestran que Larroque estaba tirado en el suelo e inconsciente cuando un joven de 18 años le dio una patada en la cabeza, lesión que terminó siendo letal.
Tras la agresión, lo llevaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo muy grave, pero los médicos no pudieron salvarlo y se confirmó su fallecimiento horas después.
La policía de la comisaría octava detuvo al presunto agresor de 18 años, que ahora está acusado por el homicidio, y también arrestó a una mujer de 24 años que habría interferido con el trabajo de los agentes.
La causa quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo, de la UFI Nº 7 de General Pueyrredón, quien está a cargo de tomar declaraciones y avanzar con la investigación.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión