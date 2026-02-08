Un hombre de unos 30 años murió tras una brutal agresión a la salida de un boliche. El episodio ocurrió esta madrugada del domingo en la zona de Batán, cuando la víctima , identificada como Lucas Nahuel Larroque, fue atacada durante una pelea afuera de un local bailable ubicado entre la Colectora y la calle 132.

Ads

Imágenes filmadas por testigos muestran que Larroque estaba tirado en el suelo e inconsciente cuando un joven de 18 años le dio una patada en la cabeza, lesión que terminó siendo letal.

Tras la agresión, lo llevaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo muy grave, pero los médicos no pudieron salvarlo y se confirmó su fallecimiento horas después.

Ads

La policía de la comisaría octava detuvo al presunto agresor de 18 años, que ahora está acusado por el homicidio, y también arrestó a una mujer de 24 años que habría interferido con el trabajo de los agentes.

La causa quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo, de la UFI Nº 7 de General Pueyrredón, quien está a cargo de tomar declaraciones y avanzar con la investigación.

Ads