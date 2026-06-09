El joven rugbier imputado por la Justicia tras protagonizar un episodio ocurrido en Playa Grande, donde empujó a otro en la vía pública, provocando que -al perder el equilibrio- fuera atropellado por un vehículo que circulaba por el lugar, le pidió disculpas según trascendió recientemente. El hecho derivó en una causa judicial por lesiones leves dolosas.

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El agresor, identificado como Matías Fay, le envió un mensaje de disculpas a la víctima, Valentín Lastra, a través de un audio de WhatsApp. “¿Qué haces, Valen? Primero que nada, quiero que sepas que estoy completamente arrepentido de lo que pasó ayer. Nunca me imaginé que podía llegar a pasar algo así. Te pido disculpas”, manifestó el agresor.

El episodio, que generó repercusión tras la difusión de imágenes en redes sociales, ocurrió en plena calle, donde, en medio de un entredicho, Fay empujó a Lastra, quien trastabilló y fue embestido por un automóvil que pasaba en ese momento.

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La causa fue derivada a la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales y quedó bajo la investigación del fiscal Paulo Cubas, con la intervención de la ayudante fiscal Carolina Castañeda. En una primera instancia, el hecho fue calificado como lesiones leves dolosas.

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No obstante, los abogados de la víctima, Leandro Laserna y Sebastián Vicente, cuestionaron esa tipificación y sostuvieron que las imágenes muestran una situación de mayor gravedad. “Aquí no se puede hablar livianamente de una situación de lesiones leves. Ha habido un ataque brutal con una intención, que pedimos que se investigue, para determinar si realmente existió una intención de matar a Valentín”, afirmaron.

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La investigación continúa en curso y no se descarta una eventual recalificación del hecho en función de los elementos probatorios que se incorporen a la causa.

Con información de DIB