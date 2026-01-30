Un grupo de jóvenes denunció una brutal agresión por parte del personal de seguridad del boliche Dixit, en Villa Gesell, ocurrida durante la madrugada del 28 de enero. El episodio se produjo en la planta alta del local y derivó en una denuncia penal que ya es investigada por la Justicia.

Según el relato de los denunciantes, todo comenzó cerca de las 4 de la mañana, cuando un amigo del grupo —apodado “La Joya”— fue retirado del boliche por seguridad. Al descender del sector VIP para preguntar qué había ocurrido, Yuliano Xiago Bernárdez habría sido reducido de manera violenta por varios patovicas, ante la presencia de sus amigos.

En sus testimonios, los jóvenes describieron cachetazos, golpes de puño, agarres del cuello y zamarreos, y calificaron la intervención como desmedida. Aseguraron además que, tras el incidente, todo el grupo fue expulsado por la fuerza, incluso cuando intentaban recuperar sus pertenencias personales.

Como consecuencia del forcejeo, denunciaron lesiones físicas —uno de ellos con dolor en el hombro y otro que debió recibir atención médica— y la desaparición de un celular y un buzo. Los denunciantes son Martín Gonzalo Rivas (19), Stefano Thaiel Victor Bernárdez y Santino Luca Hrvatin (19), quienes coincidieron en los puntos centrales del relato y afirmaron que no recibieron respuestas por parte de autoridades del boliche.

Para respaldar la denuncia, aportaron videos grabados desde el exterior, fotografías de las pulseras VIP que acreditan su presencia en el sector y prendas dañadas durante el forcejeo. También señalaron que el local cuenta con cámaras de seguridad privadas, cuyas imágenes podrían resultar clave para el avance de la investigación.

En el plano judicial, ya se tomaron declaraciones y se labró el acta de denuncia penal. La causa avanza bajo las hipótesis de lesiones, abuso de fuerza y posible encubrimiento, calificaciones que serán definidas por la Justicia a medida que se incorporen pericias y nuevas pruebas.

Fuente: TN