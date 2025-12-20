Detienen a dos hombres por generar desorden a la salida de un local bailable del centro
El hecho ocurrió esta madrugada en la intersección de Bolívar y Santa Fe. Al ser aprehendidos, los sujetos enfrentaron a los agentes policiales.
Dos hombres de 44 y 53 años fueron aprehendidos esta madrugada en el centro marplatense por generar disturbios a la salida de un boliche bailable.
El hecho se registró en la intersección de Bolívar y Santa Fe, cuando personal de la Subcomisaría Casino observó que ambos sujetos se estaban peleando.
Al intentar identificarlos, los efectivos fueron enfrentados por los hombres, quienes adoptaron una actitud agresiva y desobedecieron las órdenes impartidas por el personal policial.
El procedimiento quedó bajo la órbita del Juzgado en lo Correccional Nº3, a cargo de Jorge Luis Rodríguez, donde se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes. Ambos recuperaron su libertad posteriormente, bajo caución juratoria.
