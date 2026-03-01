Al menos nueve personas resultaron heridas esta madrugada tras el derrumbe de una estructura metálica con luces y equipos de sonido en el boliche Archi, ubicado en Costanera Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

El desprendimiento ocurrió cerca de las 5, cuando la estructura cayó sobre un sector de mesas mientras el DJ se encontraba tocando. Dentro del local había alrededor de 700 personas, que debieron ser evacuadas preventivamente.

El SAME desplegó diez ambulancias y asistió a los heridos por politraumatismos. Cinco de ellos fueron trasladados a los hospitales Hospital Pirovano, Hospital Rivadavia y Hospital Fernández.

Bomberos y Policía trabajaron en el lugar y cortaron la circulación en la avenida Costanera Rafael Obligado mientras se realizaban peritajes.

Fuente: TN

