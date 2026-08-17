En el marco de la investigación iniciada por una serie de robos perpetrados en el barrio Bosque Grande, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta concretó dos nuevos allanamientos en la calle Soler que permitieron recuperar elementos sustraídos y sumar a una nueva persona imputada en la causa.

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Estas dos medidas judiciales se llevaron a cabo a pocas cuadras de los tres procedimientos simultáneos realizados días atrás, en los cuales ya se había logrado la detención de un hombre de 29 años, trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, y la notificación de una mujer de 38.

El nuevo hecho incorporado al expediente ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando un hombre de 28 años denunció que se ausentó un par de horas de su vivienda ubicada sobre la calle Vignolo al 1800. Al regresar, constató que delincuentes treparon un paredón trasero, forzaron una puerta e ingresaron para apoderarse de dinero, documentación, un arma de fuego, electrodomésticos y un parlante, entre otras pertenencias.

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A partir del entrecruzamiento de datos y tareas de campo, los investigadores establecieron la vinculación de dos domicilios de la calle Soler con los ilícitos analizados. Durante la irrupción en el primer objetivo, el personal policial secuestró el parlante marca Soul, una reposera infantil y documentación pertenecientes a la víctima del hecho de la calle Vignolo, junto a otros efectos ligados a las denuncias previas. En la segunda vivienda, en tanto, se incautaron diversos electrodomésticos para su posterior reconocimiento.

Como resultado de los operativos, una mujer de 33 años fue notificada de la formación de causa por el delito de encubrimiento, recuperando posteriormente la libertad desde la dependencia policial conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

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Con estos procedimientos, la causa suma un total de cinco allanamientos concretados, la restitución de gran parte de los elementos a sus propietarios y el avance en la identificación de los responsables. En el caso toman intervención la UFI N° 1 a cargo de la Dra. Salas, el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de la Dra. Frende y la UFI N° 4 del Departamento Judicial Mar del Plata.

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