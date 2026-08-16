Un adolescente de 16 años murió baleado durante un presunto intento de robo ocurrido este domingo en la zona de Saavedra y Champagnat. Por el hecho quedó detenido un comerciante, acusado de haber efectuado varios disparos contra un grupo de jóvenes.

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De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, el hombre se encontraba junto a otra persona en el interior de una Toyota Hilux estacionada sobre Saavedra, a metros de Champagnat. En ese momento, seis personas que circulaban en tres bicicletas pasaron frente al vehículo y posteriormente regresaron.

La hipótesis que manejan los investigadores indica que el grupo habría intentado abrir la camioneta. Frente a esa situación, el comerciante efectuó varios disparos y uno de los proyectiles alcanzó al adolescente de 16 años, quien murió en el lugar.

El episodio ocurrió a pocos metros del establecimiento comercial del acusado, ubicado aproximadamente a 50 metros del lugar donde quedó tendida la víctima. Según trascendió, el hombre se encontraba vigilando la zona luego de haber sufrido un robo en su negocio el día anterior.

Tras el hecho se realizó una requisa de urgencia con la presencia de la fiscal Constanza Mandagaran. Durante el procedimiento fue secuestrada el arma que habría sido utilizada en el episodio y también se encontraron otras armas dentro del baúl de la camioneta.

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La investigación por la muerte del adolescente quedó caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y está en manos de la UFI N°4. Además, se abrió otra causa por “robo agravado en poblado y en banda” para establecer las circunstancias del presunto intento de sustracción del vehículo y determinar quiénes participaron.

La autopsia al cuerpo del adolescente estaba prevista para la tarde de este domingo y será una de las medidas que permitirán avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

En paralelo, un joven de 15 años ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con una herida de arma de fuego en una mano. El adolescente no dio precisiones sobre las circunstancias en las que resultó herido y manifestó que había tenido un inconveniente cerca de una estación de servicio ubicada aproximadamente a 500 metros de la escena del homicidio.

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Los investigadores buscan determinar si ese segundo adolescente estaba relacionado con el grupo involucrado en el episodio, algo que hasta el momento no fue confirmado, mientras continúa la recolección de pruebas para reconstruir la secuencia y establecer las responsabilidades.

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