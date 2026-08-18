Durante la madrugada de este martes un hombre de 53 años fue aprehendido tras ser sorprendido cuando intentaba sacar un salamín por la ventana de un comercio ubicado en avenida Luro y Olazábal.

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El hecho ocurrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre un intento de robo en el local. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas Norte encontraron al sospechoso manipulando un palo de escoba al que había atado una soga.

Según informaron fuentes policiales, el extremo de la soga ingresaba por una ventana del comercio y tenía enganchado un salamín en el interior del establecimiento. Ante esa situación, los agentes demoraron al hombre.

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Durante la requisa preventiva no encontraron elementos peligrosos, aunque constataron que llevaba dos bolsas. En una de ellas había 16 productos alimenticios, entre salamines y cantimpalos de la marca El Mercedino, que quedaron resguardados para determinar su procedencia.

El hombre, quien se encuentra en situación de calle, quedó a disposición de la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro. La Justicia ordenó notificarlo por una causa de tentativa de hurto y trasladarlo a sede judicial, mientras se procura identificar al propietario del comercio y establecer el origen de los productos hallados.

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