Durante la madrugada, efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaban recorridas preventivas en inmediaciones del Complejo Habitacional del barrio Centenario cuando detectaron una camioneta Volkswagen Amarok gris estacionada en la zona de México y Rodríguez Peña, con dos hombres en su interior.

Ads

Puede interesarte

Alrededor de la 1.39, los uniformados se acercaron al vehículo y percibieron un fuerte olor compatible con sustancias estupefacientes. Ante esta situación, solicitaron a los ocupantes que descendieran y realizaron una inspección del rodado en presencia de un testigo.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en el sector del conductor un revólver calibre .38 con cachas de madera. El arma tenía cinco municiones en el tambor, una de ellas de punta hueca, y presentaba su numeración parcialmente suprimida. También fueron secuestrados tres teléfonos celulares y aproximadamente 204 gramos de una sustancia vegetal compatible con marihuana.

Como consecuencia del operativo, fue aprehendido un hombre de 29 años, mientras que el segundo ocupante, de 22, fue identificado y quedó a disposición de la investigación.

Por disposición de la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, se ordenó el secuestro del arma, las municiones, los teléfonos y la sustancia hallada. El hombre aprehendido fue notificado de la formación de una causa por tenencia de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y trasladado a sede judicial.

Ads

Ads