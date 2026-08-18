Un hombre de 37 años fue aprehendido en el shopping ubicado en Catamarca entre Rivadavia y Belgrano, tras ser acusado de sustraer prendas de vestir de un local comercial del rubro indumentaria.

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El hecho ocurrió cuando el sujeto ingresó al comercio de la firma Yagmour ubicado en el Shopping Los Gallegos y tomó tres prendas valuadas en aproximadamente 300.000 pesos. Al advertir la maniobra, personal de seguridad del establecimiento lo retuvo en el lugar y dio intervención al personal de la Policía Adicional que se encontraba asignado al centro comercial.

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Posteriormente, efectivos policiales concretaron su aprehensión y trasladaron el caso a la Justicia.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Específica Nº5, que dispuso la formación de causa por el delito de hurto, la notificación al imputado y su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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