Un hombre fue hallado sin vida durante la madrugada, atrapado en la estructura del Mercado de Abasto Central, ubicado sobre la Ruta 88, a la altura del kilómetro 3,5. El descubrimiento se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la situación.

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El procedimiento se inició alrededor de la 01:30, cuando personal del Comando de Patrullas acudió al predio y constató que un masculino se encontraba inmóvil, atrapado en un boquete realizado en una chapa lateral del galpón, a unos cuatro metros de altura y sin signos vitales.

Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME, cuyo médico de guardia confirmó el fallecimiento. Posteriormente, trabajaron en el lugar equipos de Rescate junto con efectivos de Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas para descender el cuerpo y realizar las primeras pericias.

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Tras la extracción, la médica policial indicó que se trata de un hombre de entre 25 y 30 años aproximadamente, que no portaba documentación al momento del hallazgo, por lo que aún no pudo ser identificado. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte e interviene la Fiscalía Nº1, a cargo de Florencia Salas, desde donde se ordenaron las diligencias necesarias para establecer la identidad del fallecido y esclarecer las circunstancias del hecho.

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