Un adolescente de 15 años fue demorado hoy tras intentar robar una motocicleta en el centro de Mar del Plata, donde fue retenido por transeúntes hasta la llegada de efectivos de la Comisaría Primera.

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De acuerdo a la investigación, dos individuos participaron del intento de sustracción de una motocicleta Honda CB 350 que se encontraba estacionada en la intersección de Rivadavia y España. Uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que el menor fue perseguido y reducido por personas que se encontraban en el lugar.

El hecho fue corroborado a través de registros de cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir la secuencia del intento de robo.

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Al momento del procedimiento policial, no fue posible localizar al propietario del rodado, por lo que continúan las actuaciones para dar con su identidad.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, que dispuso la notificación de la formación de causa y la posterior entrega del menor al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, dado que no contaba con progenitores a cargo.

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