Un hombre fue detenido y se secuestraron armas, droga, vehículos, oro y más de 3000 pares de zapatillas durante un megaoperativo desplegado en Mar del Plata por la Prefectura Naval Argentina, en el marco de una causa por contrabando que incluyó nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de Prefectura Mar del Plata junto a unidades de inteligencia e investigaciones de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte y Prefectura Quequén, con la colaboración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) local. Además, se cumplimentó una orden de presentación en una empresa de transporte.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Primera Instancia Nº3, a cargo de Santiago Inchausti, junto con la Secretaría Penal N°8, encabezada por Pablo Dallera, a partir de una denuncia de la AFIP-Aduana que derivó en una investigación asignada a la autoridad marítima.

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Durante los allanamientos se incautaron tres vehículos de alta gama -una camioneta y dos automóviles-, seis armas de fuego con municiones, más de 75 gramos de oro en placas, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, marihuana, teléfonos celulares y computadoras portátiles.

Asimismo, se secuestraron más de 3000 pares de zapatillas en presunta infracción al Código Aduanero, junto con 14 relojes de lujo, más de un centenar de lentes, prendas de vestir, artículos electrónicos y documentación de interés para la causa.

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En el marco del operativo fue detenido, en calidad de incomunicado, un hombre de 30 años de nacionalidad argentina, mientras que otras seis personas -dos hombres y cuatro mujeres- fueron identificadas durante los procedimientos.

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El aforo total de los elementos incautados supera los 930 millones de pesos, en lo que constituye uno de los operativos más relevantes recientes en la ciudad en materia de contrabando.

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