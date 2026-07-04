Una mujer de 25 años fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas en el barrio General San Martín, luego de intentar huir en motocicleta y ser sorprendida portando un arma de fuego, en un procedimiento iniciado tras un llamado al 911.

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Al arribar al lugar, los efectivos observaron una motocicleta de 150cc ocupada por un hombre y una mujer, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga por distintas arterias del barrio, lo que dio inicio a un seguimiento controlado.

Durante la persecución, la acompañante descendió del rodado en inmediaciones de las calles Gutenberg y Rafael del Riego. En ese momento, y tras recibir la voz de alto, levantó sus prendas y arrojó al suelo un arma de fuego, que posteriormente fue identificada como un revólver calibre 32 con cinco municiones.

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La mujer fue reducida en el lugar e identificada. En presencia de un testigo, el personal policial procedió al secuestro del arma y a la realización de las diligencias de rigor. Asimismo, se constató que la aprehendida no registraba impedimentos legales previos.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, quien dispuso la formación de causa por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, además de ordenar la certificación de domicilio y la presentación de la imputada ante la sede judicial junto con las actuaciones correspondientes.

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