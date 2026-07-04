Un adolescente de 16 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en el barrio López de Gomara, luego de que efectivos policiales encontraran un revólver calibre .38 que, según la investigación, había intentado ocultar al ver llegar un patrullero.

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El procedimiento se realizó durante un operativo preventivo en la zona de avenida Constitución y Luzuriaga, donde personal policial identificó a tres menores de edad que se encontraban en el playón de una estación de servicio.

De acuerdo con la información oficial, al notar la presencia de los efectivos, uno de los jóvenes arrojó un objeto dentro de un cesto ubicado en el sector de lavado de vehículos. Ante esa maniobra, los policías inspeccionaron el lugar en presencia de un testigo y hallaron un revólver calibre .38 largo, sin marca visible, sin numeración registral y sin municiones, aunque aparentemente apto para el disparo.

Tras el secuestro del arma, intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El fiscal Walter Martínez Soto dispuso iniciar una causa por tenencia ilegítima de arma de guerra contra el adolescente de 16 años.

Luego de ser notificado de la causa y de constatarse su domicilio, el menor fue entregado a sus padres y deberá presentarse en la sede judicial cuando sea citado.

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