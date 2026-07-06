El policía bonaerense Emilio Salim Abosalech fue condenado a 20 años de prisión por tres hechos de abuso sexual cometidos durante un período de seis años. La pena fue fijada por el juez Juan Manuel Sueyro, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata, luego de que un jurado popular lo declarara culpable.

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De acuerdo con lo resuelto en el debate, los episodios ocurrieron entre 2016 y 2022 y afectaron a tres mujeres que mantenían vínculos de cercanía con el acusado: dos de ellas eran exparejas y la tercera, la esposa de un amigo. El jurado consideró probados tres hechos: un abuso sexual con acceso carnal, otro en grado de tentativa y un tercero calificado como gravemente ultrajante.

La pena coincidió con el planteo realizado por el fiscal Fernando Berlingeri durante la audiencia de cesura, instancia destinada a definir el monto de la condena una vez establecido el veredicto de culpabilidad. En su exposición, el representante del Ministerio Público sostuvo que los hechos respondieron a un patrón de violencia sexual sostenido en el tiempo y pidió 20 años de cárcel.

La querella, representada por el abogado Mauricio Varela, había solicitado una condena mayor, de 25 años de prisión, al remarcar la reiteración de los ataques y las consecuencias sufridas por las víctimas. La defensa, en cambio, pidió que se aplicara el mínimo legal de seis años, al considerar desproporcionadas las penas reclamadas y solicitar que se tuvieran en cuenta circunstancias atenuantes.

Finalmente, el juez Sueyro impuso una condena de 20 años al valorar la gravedad de los delitos, la cantidad de víctimas y las pruebas reunidas durante el juicio oral. En el proceso declararon las denunciantes, peritos y distintos testigos, cuyos testimonios fueron considerados suficientes por el jurado para declarar la culpabilidad del acusado.

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El caso fue tramitado bajo el sistema de juicio por jurados de la provincia de Buenos Aires. En ese esquema, los ciudadanos convocados definen si el imputado es culpable o inocente, mientras que la pena queda a cargo del juez técnico. Tras la sentencia, la defensa todavía puede recurrir el fallo ante una instancia superior.

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