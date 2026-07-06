Personal de la Patrulla Municipal detectó a un hombre con pedido de captura activo durante una recorrida preventiva realizada en la zona de Córdoba al 3500.

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El procedimiento se inició cuando los agentes municipales advirtieron la presencia de una persona que se encontraba acampando en la vía pública. Al intervenir junto a personal policial y proceder a su identificación, se constató mediante el sistema informático que el individuo registraba un requerimiento judicial vigente.

Ante esa situación, y con el objetivo de resguardar la seguridad del personal interviniente y de terceros, los efectivos policiales le colocaron esposas de seguridad. Luego, con apoyo de un móvil policial, el hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde el Municipio recordaron que se encuentra disponible la línea de WhatsApp para denuncias, 223 340 6177, que funciona las 24 horas. A través de ese canal, los vecinos pueden informar situaciones en tiempo real y enviar ubicación, fotografías o videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.

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