Un joven de 21 años fue aprehendido este domingo al mediodía acusado de realizar exhibiciones obscenas en la vía pública, durante un procedimiento llevado a cabo por personal de la Subcomisaría Casino en la zona de Buenos Aires entre Bolívar y Moreno, en las inmediaciones de Plaza Colón.

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La intervención se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre que realizaba actos obscenos en la vía pública y molestaba a una mujer que se encontraba esperando el colectivo.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un testigo, quien relató que observó al joven exhibiendo sus genitales y masturbándose en plena vía pública. Según indicó, junto a otras personas impidieron que el acusado se retirara hasta la llegada del personal policial.

La Unidad Fiscal de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, dispuso la notificación de la formación de una causa por el delito de exhibiciones obscenas, el cumplimiento de las actuaciones de rigor y la posterior libertad del imputado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

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