Aprehendieron a un joven por realizar exhibiciones obscenas en inmediaciones de Plaza Colón
Tiene 21 años y fue denunciado por exhibir sus genitales y masturbarse en la vía pública. Testigos evitaron que abandonara el lugar hasta la llegada de la Policía.
Un joven de 21 años fue aprehendido este domingo al mediodía acusado de realizar exhibiciones obscenas en la vía pública, durante un procedimiento llevado a cabo por personal de la Subcomisaría Casino en la zona de Buenos Aires entre Bolívar y Moreno, en las inmediaciones de Plaza Colón.
La intervención se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre que realizaba actos obscenos en la vía pública y molestaba a una mujer que se encontraba esperando el colectivo.
Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un testigo, quien relató que observó al joven exhibiendo sus genitales y masturbándose en plena vía pública. Según indicó, junto a otras personas impidieron que el acusado se retirara hasta la llegada del personal policial.
La Unidad Fiscal de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, dispuso la notificación de la formación de una causa por el delito de exhibiciones obscenas, el cumplimiento de las actuaciones de rigor y la posterior libertad del imputado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.