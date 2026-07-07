Un hombre de 53 años fue aprehendido por personal de la Subcomisaría Casino tras generar disturbios e incitar a la pelea en la vía pública en la zona del macrocentro.

Ads

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Colón y Tucumán, donde intervino la Policía.

Según informaron fuentes policiales, al momento de ser identificado el hombre desobedeció las órdenes impartidas por los efectivos, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Puede interesarte

El Juzgado Correccional Nº1 dispuso la formación de actuaciones por infracción a los artículos 35 y 74, inciso “A”, del Decreto Ley 8031/73. Asimismo, ordenó su posterior libertad bajo caución juratoria, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la misma norma.

Ads