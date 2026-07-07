Personal policial informó que se realizó una requisa en la Unidad Penal Nº44, donde se secuestraron 24 envoltorios de látex con cannabis sativa.

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La sustancia fue hallada en el bolsillo de una campera perteneciente a un interno de 24 años, alojado en uno de los pabellones del establecimiento carcelario.

Tras el pesaje, se determinó un total de 15,4 gramos, y el test orientativo arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

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Intervino la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso la notificación del imputado por el delito de tenencia simple, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

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