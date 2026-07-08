Un adolescente de 17 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes en el barrio Fortunato de la Plaza, luego de ser sorprendido mientras trasladaba una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando de Patrullas en la zona de Castex y avenida Fortunato de la Plaza. Durante una recorrida preventiva, los efectivos observaron al joven empujando una motocicleta Zanella ZR 150 cc sin luces, sin chapa patente y con el tambor de ignición faltante, por lo que procedieron a identificarlo y verificar los datos del rodado.

Tras la consulta en el sistema informático, se confirmó que la moto registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de robo, requerido por la Comisaría Quinta con fecha del 6 de julio de 2026, por lo que el vehículo fue secuestrado para ser restituido a su propietario.

Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El fiscal Marcelo Martínez Soto dispuso la formación de una causa por el delito de encubrimiento, notificó al menor de la imputación y ordenó que posteriormente fuera entregado a su madre, de acuerdo con la normativa vigente.

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