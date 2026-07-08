Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar pertenencias del interior de un automóvil estacionado en la zona de avenida Colón y Sarmiento. La rápida reacción del propietario y el accionar policial permitieron concretar la aprehensión a pocas cuadras del lugar.

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El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un sujeto que había ingresado a un vehículo y escapaba a pie. Al arribar al sector, efectivos de la Subcomisaría Casino fueron interceptados por el dueño del automóvil, de 22 años, quien relató que encontró al sospechoso revisando el interior de su rodado con aparentes fines de robo.

Al ser descubierto, el delincuente descendió del vehículo y huyó corriendo. Sin embargo, la víctima y un acompañante lo persiguieron sin perderlo de vista y fueron indicando en tiempo real su recorrido a los efectivos policiales.

Con esos datos, los uniformados lograron interceptarlo sobre la avenida Colón, entre Arenales y Lamadrid. Durante el cacheo preventivo secuestraron un destornillador tipo "yuga", herramienta comúnmente utilizada para violentar cerraduras de vehículos.

La fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Flagrancia, María Florencia Baqueiro, dispuso la aprehensión del acusado por el delito de tentativa de robo, el secuestro del elemento incautado, la notificación de la formación de la causa y su posterior traslado a sede judicial.

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