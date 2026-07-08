Un joven de 24 años fue aprehendido tras intentar sustraer prendas de vestir de un hipermercado ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº2 y avenida Constitución.

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El procedimiento se inició a partir de una alerta al 911 que informaba la retención de un individuo por parte del personal de seguridad privada del comercio. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas se entrevistaron con el jefe de Seguridad, quien explicó que el sospechoso había sido detectado mediante el sistema de cámaras internas.

Según el registro fílmico, el joven ingresó a los probadores y permaneció allí varios minutos. Al intentar retirarse sin abonar mercadería, la alarma del arco magnético se activó, lo que permitió su inmediata interceptación.

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Durante la requisa, los policías constataron que llevaba ocultas entre sus ropas una campera y un pantalón de jean pertenecientes al local. Ambas prendas presentaban daños en los dispositivos de seguridad, evidenciando una maniobra para evadir los controles.

La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso la imputación por robo en grado de tentativa. Tras las actuaciones de rigor, el acusado recuperó la libertad conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal bonaerense.

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