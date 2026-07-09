La Policía recuperó un automóvil robado durante un allanamiento realizado en el asentamiento Villa La Palangana, en el marco de una investigación por un robo agravado automotor ocurrido días atrás en Mar del Plata.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Sexta, junto al Gabinete Técnico Operativo y con apoyo de efectivos de la Comisaría Séptima, Infantería y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). La medida judicial permitió localizar el Peugeot 307 que había sido sustraído el pasado 7 de julio.

De acuerdo con la investigación, la víctima, un hombre de 42 años, fue interceptada en la calle Ituzaingó al 7200 por siete delincuentes que se movilizaban en tres motocicletas. Bajo amenazas con un arma de fuego, los asaltantes le robaron el vehículo y escaparon del lugar.

Durante el allanamiento, los efectivos debieron reforzar el operativo de seguridad debido a la actitud hostil de un grupo de vecinos que intentó entorpecer el procedimiento. Una vez asegurado el perímetro, ingresaron a la vivienda, donde no encontraron ocupantes, pero sí hallaron el Peugeot 307, que ya no tenía colocadas sus dos chapas patentes.

Ante el aumento de la tensión en el lugar, la autoridad judicial autorizó el inmediato traslado del rodado a una dependencia policial para resguardarlo. Posteriormente, el vehículo quedó a disposición de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

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La investigación continúa para identificar y detener a los responsables del robo, con intervención de la UFIJE ODEPA del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen.

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