La investigación judicial por el siniestro vial ocurrido el 22 de junio frente al Skate Park, avanzó con la pericia mecánica al colectivo de la línea 532 realizada este miércoles que confirmó una falla en la dirección de la unidad involucrada en el hecho que provocó la muerte de Guadalupe Merlos, de 18 años.

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Según el informe técnico elaborado por peritos oficiales, el ómnibus sufrió la rotura de una rótula, componente clave del sistema de dirección, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo. Los especialistas atribuyeron el origen del desperfecto a una presunta deficiencia en las tareas de mantenimiento por parte de la empresa prestataria.

En contraposición, el estudio descartó anomalías en el sistema de frenado neumático, dato relevante en el marco de la causa, ya que un testigo había indicado que el conductor manifestó no poder detener la marcha tras el impacto.

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El procedimiento inicial se realizó el 26 de junio, aunque el fiscal Germán Vera Tapia autorizó una nueva inspección a cargo del perito de parte, Gustavo Holman, tras un planteo de nulidad impulsado por la querella por falta de notificación previa.

El abogado de la familia de la víctima, Maximiliano Orsini, sostuvo que la falla mecánica no excluye la posible responsabilidad del conductor, al señalar que el sistema de frenos estaba operativo. En ese sentido, la querella solicitó nuevas pericias para determinar la velocidad del vehículo al momento del impacto, incluyendo el análisis de datos de GPS, registros de la aplicación de frecuencia y el peritaje del teléfono celular del imputado.

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La causa se encuentra bajo la órbita de la UFI Nº11 y está caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

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