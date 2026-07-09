Un joven de 22 años fue aprehendido luego de regresar a un comercio mayorista ubicado sobre avenida Fortunato de la Plaza al 4700, donde días atrás había robado una botella de fernet.

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Según la investigación, el hecho ocurrió el 4 de julio, cuando el sospechoso ingresó al local simulando ser un cliente y se llevó una botella de fernet sin pasar por la caja para abonarla. La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Al volver al comercio, los empleados lo reconocieron de inmediato, lo retuvieron y llamaron al 911.

Personal de la Comisaría Quinta acudió al lugar y concretó la aprehensión del joven.

La Fiscalía interviniente dispuso la formación de una causa por el delito de hurto, notificó al imputado de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y ordenó realizar las actuaciones de rigor.

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