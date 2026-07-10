Un hombre de 39 años fue aprehendido en Mar del Plata luego de ser sorprendido al volante de un automóvil con pedido de secuestro activo por robo y una patente que no correspondía al vehículo. El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas durante un recorrido preventivo.

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Los efectivos advirtieron que un Renault Logan llevaba colocada una chapa patente de reciente emisión, lo que despertó sospechas y motivó la identificación del rodado. Al inspeccionar la documentación y los grabados registrales, comprobaron que la patente exhibida no coincidía con la identificación original del automóvil.

Tras consultar los registros informáticos, se estableció que el dominio verdadero del vehículo registraba un pedido de secuestro activo por robo desde el 3 de julio de 2026, requerido por la Comisaría Tercera en el marco de una investigación por ese delito.

La causa quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, doctor Vicente, quien dispuso la formación de actuaciones por el delito de encubrimiento y el secuestro del automóvil. Una vez cumplidas las diligencias judiciales correspondientes, el imputado recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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