Un hombre de 38 años fue aprehendido anoche en el barrio Bosque Grande por personal de la Comisaría Decimosexta, imputado por tenencia ilegal de arma de guerra.

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La captura del imputado se dio tras un operativo cerrojo desplegado en Tripulantes de Fournier 8400 a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un sujeto armado.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la interceptación e identificación del sospechoso, constatando entre sus pertenencias un revólver marca Magnum calibre .357 con la numeración de serie limada y cuatro cartuchos intactos en su tambor.

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En el hecho tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Gastón de Marco, desde donde se dispuso la notificación de la formación de causa al aprehendido.

Asimismo, se ordenó su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán, mientras que el arma secuestrada fue remitida a la sede de Policía Científica para la realización de los peritajes balísticos correspondientes.

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