En un allanamiento de urgencia realizado hoy en el barrio Santa Celina, personal de la Comisaría Quinta junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) recuperó un vehículo robado e identificó a una mujer imputada, en el marco de una causa por robo agravado con intervención de la Fiscalía Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODCPA).

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El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado viernes 5, alrededor de las 15:30, en Serrano 5000, donde la víctima fue interceptada por dos hombres en motovehículo que, mediante exhibición de un arma de fuego, le sustrajeron el auto, además de efectos personales y dinero en efectivo, dándose luego a la fuga.

El procedimiento se llevó a cabo tras una ampliación testimonial de la víctima, una mujer de 36 años, quien aportó información sobre el posible paradero del rodado sustraído. Con estos datos, los efectivos se constituyeron en el inmueble señalado, acompañados por la denunciante.

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En el lugar, los agentes observaron un vehículo cubierto con una lona. Al accionar la víctima el sistema de apertura con la llave original, se activó el cierre centralizado, confirmando que se trataba del Renault Sandero denunciado como robado.

Durante el operativo se constató además que el automóvil tenía colocada una chapa patente }correspondiente a otro vehículo y con pedido de secuestro activo por hurto de chapa patente del pasado lunes 15.

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Tras la comunicación con el agente fiscal interviniente, se dispuso el allanamiento de urgencia, el secuestro del vehículo recuperado y de la patente adulterada, así como la notificación de formación de causa a una mujer de 32 años, sin que se adoptaran medidas restrictivas de la libertad.

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