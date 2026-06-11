Un hombre de 31 años que tenía pedido de captura desde junio del año pasado fue atrapado por personal de la Comisaría Decimosegunda hoy durante un operativo en el barrio San Jorge.

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El procedimiento se inició en avenida Colón al 11.1000 cuando los efectivos identificaron al sospechoso, quien tenía pedido de captura y al advertir la presencia policial intentó escapar.

Sin embargo, la maniobra derivó en una persecución que culminó a pocos metros, donde fue reducido y aprehendido.

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Una vez trasladado a la dependencia policial, se constató que la orden judicial había sido emitida en junio de 2025 por el Juzgado de Ejecución Penal N°1.

Tras ser informado del operativo, el magistrado interviniente avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N°15, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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