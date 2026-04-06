El procedimiento se inició a partir de un llamado que advertía que ocupantes de una camioneta blanca tipo pick-up habrían efectuado disparos en la zona de avenida Luro al 200.

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A partir de esa información, personal del Comando de Patrullas realizó un operativo en el sector y logró ubicar un vehículo de similares características en la intersección de Colón y Leguizamón.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, uno de los ocupantes arrojó un bolso tipo morral. Al ser inspeccionado, en su interior se halló un arma de fuego calibre .22 con cuatro municiones intactas, sin la documentación correspondiente.

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El arma fue secuestrada en el lugar, mientras que el joven fue reducido y trasladado en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de uso civil.

En tanto, el vehículo no presentaba impedimentos legales y los demás ocupantes no quedaron imputados.

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La causa quedó a cargo de la fiscal Ana Caro, titular de la UFI de Flagrancia, quien dispuso la notificación de la formación de causa, el secuestro del arma para su peritaje y la presentación del imputado en sede judicial.