La inseguridad se ha vuelto el centro de la atención, tanto en los medios como en hechos que se comparten a través de las redes sociales y se vuelven virales. Para conocer la realidad que vive Mar del Plata en este tema, el periodista especializado Fernando del Río desarrolló una herramienta online que permite conocer qué tipos de hechos ocurren en la ciudad a diario.

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En diálogo con el programa Nunca se Sabe de Radio Mitre Mar del Plata, Del Río -quien se definió como un “cronista policial, tal vez de la vieja escuela”- compartió su análisis sobre la evolución del delito tras acumular tres décadas de experiencia en la ciudad. Según explicó, aunque la dinámica criminal se transforma al compás de la situación socioeconómica, el homicidio permanece como “una constante en una sociedad grande como es Mar del Plata”.

Sobre las cifras actuales, Del Río precisó que en lo que va del año se registraron 19 casos, desmitificando percepciones apresuradas. El periodista enfatizó la importancia de no parcializar la estadística basándose en rachas temporales: “Hemos tenido, tal vez, 55 días continuos seguidos sin homicidios y por ahí después te aparecen tres semanas en las que tenés siete. Por eso, creo que la medida mínima para tomar patrones estadísticos es el año calendario”.

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Haciendo un balance histórico, recordó que el período más crítico para la ciudad ocurrió entre 2013 y 2015, cuando se llegó a un pico de “79 u 80 homicidios”. En contraste, celebró que la tendencia actual muestra una reducción notable, estabilizándose “entre 33 y 40 homicidios por año”.

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Respecto a las causas de estas muertes violentas, el cronista aclaró que el homicidio destaca por ser el delito con mayor tasa de esclarecimiento debido a que, por lo general, “el homicida no sale del círculo cercano de la víctima”. Asimismo, diferenció la situación local de las grandes redes delictivas, remarcando que en Mar del Plata los episodios en ocasión de robo son mínimos.

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El verdadero foco de conflicto, detalló, proviene de disputas intrafamiliares y de la violencia que derrama el comercio de sustancias a menor escala. “Mar del Plata tiene un problema grave de consumo y de narcomenudeo; no tiene un problema grande de narcotráfico o de contrabando a gran escala”, describió. Sin embargo, advirtió que el abastecimiento de los denominados points genera enfrentamientos que terminan en ajustes de cuentas entre personas con disputas de vieja data.

Como respuesta a la necesidad de sistematizar estos datos, Del Río desarrolló una herramienta de trabajo accesible para cualquier ciudadano desde el buscador del Diario La Capital. Se trata de un mapa interactivo basado en la plataforma de Google Maps que geolocaliza los crímenes de los últimos diez años mediante referencias visuales.

La herramienta detalla las zonas, las edades, los motivos y el estado de esclarecimiento de cada hecho. Al analizar la distribución geográfica actual, el periodista identificó que los puntos de mayor tensión mutaron de barrios históricos como Libertad o Las Heras hacia nuevos focos periféricos: “Este año, por ejemplo, el punto de mayor conflicto es la Villa Gascón y también el barrio Nuevo Golf”. A su vez, remarcó que estos episodios tienen el denominador común de ocurrir en las cercanías de una boca de expendio de drogas, aunque aclaró que se trata de “disputa chica” y que la ciudad está lejos del escenario de control territorial que vive Rosario.

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El mapa también cuenta con una categorización por géneros que permite analizar la violencia hacia las mujeres, aunque Del Río consideró fundamental concientizar a la población sobre las diferencias técnicas en el ámbito penal. “No todas las muertes violentas de mujeres son femicidios”, subrayó, explicando que para aplicar dicha figura debe comprobarse un contexto de violencia de género específico.

El periodista aportó una mirada global y señaló que, a nivel de tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, Argentina se posiciona muy bien en el continente americano, ubicándose únicamente por detrás de Canadá.

Si bien reconoció que Mar del Plata se sitúa un escalón por encima de la media nacional, concluyó que la sensación de inseguridad cotidiana en la calle no está marcada por el homicidio -al que catalogó como un hecho extremo con causales muy particulares-, sino por el delito menor: “Acá lo que provoca la inseguridad y esa sensación son los robos, que te roben la rueda de auxilio o que te roben en tu casa”.