El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría decimotercera luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en una vivienda ubicada en la zona de calle 431 Bis al 2600.

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Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 51 años, quien indicó que su expareja se encontraba dentro de la propiedad sin autorización y solicitó ayuda.

Cuando los policías intentaron identificarlo, el hombre se mostró agresivo y escapó a pie.

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Tras una breve persecución, fue reducido y aprehendido en inmediaciones de las calles 50 y 431 Bis.

Durante la inspección de la vivienda, los uniformados constataron daños en una ventana y secuestraron cuatro cartuchos calibre 12/70 y un arma de fabricación casera tipo "tumbera", que quedó a disposición de Policía Científica para las pericias correspondientes.

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Además, un vecino de 37 años declaró que momentos antes del arribo policial el acusado habría efectuado un disparo en su dirección, aunque no llegó a lesionarlo.

La fiscal Ana María Caro ordenó su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

La causa quedó en manos de la UFIJE de Flagrancia, que dispuso la notificación de la formación de causa, el secuestro de los elementos hallados y el alojamiento del imputado en la cárcel de Batán.

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Según informaron fuentes policiales, el detenido posee antecedentes por amenazas calificadas, lesiones, daños, usurpación y tentativa de robo.