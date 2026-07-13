Un joven de 23 años fue aprehendido durante la madrugada del domingo luego de ser señalado como el presunto conductor de un automóvil involucrado en un siniestro vial ocurrido en la intersección de la avenida Patricio Peralta Ramos y Las Heras.

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El operativo se inició tras un llamado que alertó sobre una colisión entre un Volkswagen Gol Trend y un Volkswagen Polo Track. Al llegar al lugar, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal, con apoyo del Comando de Patrullas, identificó al sospechoso gracias al testimonio de varias personas que aseguraron que intentaba retirarse de la escena.

El arma fue capturada por personal policial.

Durante la requisa, los agentes encontraron una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros equipada con una mira holográfica. El arma estaba cargada con siete municiones y tenía una bala en la recámara, por lo que fue secuestrada de inmediato junto con el resto de los elementos de interés para la investigación.

Tras consultar los registros oficiales, se determinó que el arma no presentaba impedimentos legales. Sin embargo, el joven fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

El fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, dispuso la formación de una causa por el delito de portación de arma de guerra, ordenó el secuestro del arma y notificó al imputado de la apertura de la causa, tras lo cual fue derivado a sede judicial para continuar con el proceso.

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