Robo exprés a un chofer de aplicación: le sacaron el auto y lo encontraron abandonado
El hecho, perpetrado por cuatro delincuentes, ocurrió en el barrio Jorge Newbery. El vehículo fue hallado por Prefectura a pocas cuadras de donde había sido sustraído.
Un conductor de una aplicación de transporte fue víctima de un robo, cuando cuatro delincuentes lo interceptaron en la zona de San Martín y 226, en el barrio Jorge Newbery, le sustrajeron su automóvil y se dieron a la fuga sin provocarle lesiones.
Según informaron fuentes del caso, los asaltantes lograron apoderarse de un Peugeot 207 y escaparon rápidamente del lugar. La víctima dio aviso al 911 y posteriormente radicó la denuncia correspondiente.
Mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales, personal de la Prefectura Naval Argentina localizó el vehículo abandonado en la intersección de Leguizamón y Garay, a pocas cuadras del lugar del hecho.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Automotor, que continúa con las tareas para identificar a los autores del robo.