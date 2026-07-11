Un conductor de una aplicación de transporte fue víctima de un robo, cuando cuatro delincuentes lo interceptaron en la zona de San Martín y 226, en el barrio Jorge Newbery, le sustrajeron su automóvil y se dieron a la fuga sin provocarle lesiones.

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Según informaron fuentes del caso, los asaltantes lograron apoderarse de un Peugeot 207 y escaparon rápidamente del lugar. La víctima dio aviso al 911 y posteriormente radicó la denuncia correspondiente.

Mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales, personal de la Prefectura Naval Argentina localizó el vehículo abandonado en la intersección de Leguizamón y Garay, a pocas cuadras del lugar del hecho.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Automotor, que continúa con las tareas para identificar a los autores del robo.

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