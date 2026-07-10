Un joven de 23 años fue aprehendido en el barrio Los Andes tras intentar sustraer una camioneta que se encontraba estacionada con el motor en marcha y la llave colocada. Otro sujeto logró fugarse.

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El hecho ocurrió en la intersección de Chile y Falucho, en el marco de un operativo de prevención del delito automotor.

Según informaron fuentes policiales, el intento de robo fue advertido por el propietario del vehículo, una Citroën Berlingo, quien inició una persecución a pie de los sospechosos. Ante esta situación, los implicados abandonaron la camioneta en la vía pública y se dieron a la fuga.

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Con las características físicas aportadas por la víctima, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta desplegó un operativo de búsqueda en la zona, logrando interceptar y aprehender a uno de los presuntos autores a pocas cuadras del lugar del hecho.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, que avaló el procedimiento policial, dispuso la notificación de la formación de causa y ordenó el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº44. En tanto, el rodado fue restituido a su propietario.

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