Un hombre de 37 años fue aprehendido por personal de la Subcomisaría Casino tras ocasionar disturbios en la Recova del Auditorium, ubicada en avenida Patricio Peralta Ramos y Moreno.

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Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando los efectivos detectaron al individuo alterando el orden en el espacio público. Al intentar identificarlo, el sujeto desobedeció las órdenes impartidas por el personal actuante, lo que motivó su inmediata aprehensión.

El hombre fue imputado por infracción a los artículos 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73, normativa que regula las faltas contravencionales en la provincia de Buenos Aires.

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Intervino el Juzgado Correccional Nº1, que dispuso las actuaciones correspondientes y ordenó la posterior libertad del imputado bajo caución juratoria.

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