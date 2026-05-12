Un delincuente de 23 años resultó herido de arma de fuego luego de ingresar armado a una casa del barrio Camino a Necochea con fines de robo. El hecho ocurrió durante un forcejeo con el propietario de la casa, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien logró reducir al intruso hasta la llegada de la Policía.

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El episodio se registró durante la noche del lunes en una propiedad ubicada en la intersección de Diagonal El Caminito y Ángel Vargas. Un llamado al 911 alertó sobre la retención de un sujeto dentro del inmueble y motivó la intervención de personal de la Comisaría Undécima.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al presunto delincuente tendido en el suelo con una herida de arma de fuego en una de sus piernas, mientras era retenido por vecinos y moradores de la vivienda. Según declaró el dueño de casa, había escuchado ruidos y golpes en el acceso principal y, al salir a verificar, sorprendió a un hombre armado ingresando al predio.

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De acuerdo a la reconstrucción del hecho, ambos comenzaron a forcejear hasta llegar al patio de la propiedad. En medio de la pelea, el arma que llevaba el intruso —una escopeta calibre 32 de fabricación antigua y sin culata— se disparó accidentalmente, impactando en la rodilla derecha del propio delincuente.

El sospechoso fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Interzonal General de Agudos, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. En tanto, Policía Científica secuestró el arma utilizada y una vaina servida, además de realizar pericias sobre manchas de sangre halladas en la escena.

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La investigación quedó a cargo de la UFI de turno, encabezada por la Dra. Díaz, quien dispuso actuaciones por “robo agravado por el uso de arma apta para el disparo” y avaló la aprehensión del acusado.