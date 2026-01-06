El Municipio instaló 175 nuevas luminarias LED durante la última semana en distintos barrios de la ciudad, en el marco del plan de reconversión del alumbrado público a tecnología LED, con el objetivo de mejorar la iluminación, reforzar la seguridad y optimizar el uso de la energía. Los trabajos se realizaron en el barrio Parque Peña y en el barrio Zacagnini, y se prevén nuevas intervenciones en la zona Güemes.

Ads

En el barrio Parque Peña, las tareas se concentraron en Scaglia, desde Ruta 11 hasta Granados, una arteria principal del sector donde se completó la instalación de 55 nuevos artefactos LED.

Asimismo, en los últimos días finalizaron los trabajos en el barrio Zacagnini, abarcando el sector comprendido entre Estrada y Mansilla, y desde la avenida Tejedor hasta Marcos Sastre. En esta zona se colocaron 120 luminarias LED, alcanzando un total de 175 artefactos reconvertidos en el transcurso de las últimas semanas.

Ads

Puede interesarte

En una próxima instancia, el Municipio avanzará con la reconversión del alumbrado en una zona comercial y gastronómica de alto tránsito, comprendida entre Colón, Güemes, Gascón y Sarmiento. Allí se prevé la instalación de 60 nuevos artefactos LED, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial.

“Estas acciones forman parte de un trabajo sostenido de modernización del alumbrado público, que permite una mayor eficiencia energética, reduce los costos de mantenimiento y da respuesta a las necesidades cotidianas de vecinos y usuarios de la vía pública”, señalaron desde la Municipalidad.

Ads