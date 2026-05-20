Un hombre de 28 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Decimoquinta tras robar una motocicleta y productos de cosmética en la vía pública, en un hecho ocurrido en inmediaciones del barrio Zacagnini, y que culminó con su detención luego de una persecución policial.

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Según informaron fuentes policiales, el imputado sustrajo en Chapeaurouge y Tejedor una motocicleta Zanella ZB 110 color roja, propiedad de una mujer de 44 años, luego de arrancarla y puentear sus cables. Además, robó productos de la marca Natura que se encontraban en el rodado.

Tras un llamado al 911, se inició un operativo que derivó en una persecución que finalizó en la zona de Gandhi y De Arana. Durante la fuga, el sospechoso abandonó la motocicleta e intentó refugiarse en un local comercial, donde finalmente fue reducido y aprehendido por los efectivos.

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En el procedimiento se logró el secuestro del vehículo y de los elementos sustraídos, que posteriormente fueron restituidos a la víctima.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana María Caro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública” y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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