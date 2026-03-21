Joven de 20 años en grave estado tras ser baleado en un robo
El hecho ocurrió en la zona de Arana y la costa. La víctima fue interceptada por varios delincuentes, que le robaron el vehículo y efectuaron al menos un disparo.
Un joven de 20 años permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), tras ser herido de arma de fuego durante el robo de su auto ocurrido esta madrugada en el barrio Zacagnini.
El hecho ocurrió en Arana y la costa, donde según fuentes policiales fue interceptado por varios delincuentes que actuaron en poblado y en banda.
Mediante amenazas, le sustrajeron el vehículo y en ese contexto, uno de los agresores efectuó al menos un disparo, que impactó en el joven.
Tras el ataque, la víctima fue asistida y trasladada en ambulancia al HIGA, donde permanece internada en estado crítico.
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