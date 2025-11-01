A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local que brinde explicaciones sobre los movimientos de arena y médanos ocurridos sobre la Unidad Turística Fiscal Playa Estrada en la zona norte de Mar del Plata.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, la bancada opositora señaló: “En los últimos días se han observado maquinarias y palas mecánicas trabajando sobre el movimiento de la arena en algunas de las playas de la ciudad. Estos trabajos sobre la arena generaron incógnitas entre los vecinos y vecinas que circulan y acuden a estas playas a pocas semanas de dar comienzo a la temporada estival”.

Y a vez, los ediles puntualizaron que “estos movimientos de arena acontecieron en la playa UTF Playa Estrada, que se divide en dos sectores principales, la Unidad Estrada entre las calles Julián Aguirre y Marie Curie, y la Unidad Sunrider entre las calles Zacagnini y Caseros”.

“Esta playa cuenta con un contrato vigente de concesión hasta 2035 en beneficio del titular Gustavo Javier Di Nezza. En agosto pasado, el Departamento Ejecutivo aprobó una serie de obras a realizarse sobre estas playas, las cuales incluyen tareas de demolición y adecuación, como también la instalación de una rampa accesible, un área gastronómica y montaje de módulo para baños, cocina y restaurante, entre otras construcciones”, se indicó.

Además, los concejales de UxP manifestaron: “El monto estimado de inversión para estas obras es de $500.610.000 según la misma resolución. De tal modo, era posible asociar los recientes movimientos de arenas y trabajos de maquinarias pesadas sobre esta playa a estas obras aprobadas por el Departamento Ejecutivo".

"De igual manera, estaba previsto que estas obras iniciaran después de la temporada de verano, con el objetivo de que esta UTF pudiera encontrarse en condiciones de funcionamiento a partir de diciembre de este año”, finaliza el texto.