El Emvial suma ocho nuevas cuadras al plan de obras de cordón cuneta en el barrio Zacagnini
Los trabajos fueron financiados mediante el Sistema de Contribución por Mejoras. Donde los vecinos optaron también por el pavimento, se procederá a la colocación de asfalto.
El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) comenzó obras de cordón cuneta en el barrio Zacagnini financiadas mediante el Sistema de Contribución por Mejoras, las cuales abarcan ocho nuevas cuadras que se suman a las 32 ejecutadas en una etapa previa. Los trabajos comenzaron recientemente y se extenderán en los próximos meses, priorizando la adecuación de niveles y la colocación de hormigón.
En esta fase, las cuadras que contarán solo con cordón cuneta son las siguientes: Caseros entre Ángel Roffo y Ortega y Gasset; Chapeaurouge entre Ricardo Palma y Roffo; Chapeaurouge entre Ángel Roffo y Ortega y Gasset; M. Curie entre Ángel Roffo y Ricardo Palma; Ángel Roffo entre Caseros y Chapeaurouge; Roffo entre Marie Curie y Zacagnini; Ángel Roffo entre Zacagnini y Caseros; y Zacagnini entre Ángel Roffo y Ortega y Gasset.
Desde el Emvial detallaron que la obra inicia con el movimiento de suelo y la adecuación de niveles, etapa considerada la más compleja. Posteriormente, se colocan moldes y se llena con hormigón para formar el cordón cuneta. Una vez finalizadas ambas costillas -es decir, los laterales-, se construirán los badenes en los cruces peatonales y vehiculares.
En los sectores donde los vecinos optaron también por el pavimento, se procederá a la colocación de asfalto una vez completado el cordón cuneta.
Paralelamente, destacaron desde el Emvial, las cuadrillas municipales avanzan con tareas de bacheo en diversos puntos de la ciudad, contribuyendo a la mejora general de la infraestructura vial.
