El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) comenzó obras de cordón cuneta en el barrio Zacagnini financiadas mediante el Sistema de Contribución por Mejoras, las cuales abarcan ocho nuevas cuadras que se suman a las 32 ejecutadas en una etapa previa. Los trabajos comenzaron recientemente y se extenderán en los próximos meses, priorizando la adecuación de niveles y la colocación de hormigón.

En esta fase, las cuadras que contarán solo con cordón cuneta son las siguientes: Caseros entre Ángel Roffo y Ortega y Gasset; Chapeaurouge entre Ricardo Palma y Roffo; Chapeaurouge entre Ángel Roffo y Ortega y Gasset; M. Curie entre Ángel Roffo y Ricardo Palma; Ángel Roffo entre Caseros y Chapeaurouge; Roffo entre Marie Curie y Zacagnini; Ángel Roffo entre Zacagnini y Caseros; y Zacagnini entre Ángel Roffo y Ortega y Gasset.

Desde el Emvial detallaron que la obra inicia con el movimiento de suelo y la adecuación de niveles, etapa considerada la más compleja. Posteriormente, se colocan moldes y se llena con hormigón para formar el cordón cuneta. Una vez finalizadas ambas costillas -es decir, los laterales-, se construirán los badenes en los cruces peatonales y vehiculares.

En los sectores donde los vecinos optaron también por el pavimento, se procederá a la colocación de asfalto una vez completado el cordón cuneta.

Paralelamente, destacaron desde el Emvial, las cuadrillas municipales avanzan con tareas de bacheo en diversos puntos de la ciudad, contribuyendo a la mejora general de la infraestructura vial.

