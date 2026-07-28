La investigación por el crimen registrado este lunes en el barrio Fray Luis Beltrán avanza con nuevos elementos. La víctima fue identificada oficialmente y los tres sospechosos señalados como presuntos autores del ataque quedaron detenidos y alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras continúa la instrucción de la causa.

Ads

La víctima fue identificada como Raúl Diego Coliguante, de 40 años. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Felipe de Arana y Vulcán, donde, según los primeros datos de la causa, se desató una discusión entre familiares que terminó de manera trágica.

Puede interesarte

Los investigadores reconstruyeron que el conflicto habría comenzado por reiteradas diferencias vinculadas al fuerte ruido que generaba una moto. En medio del enfrentamiento, Coliguante recibió cuatro heridas de arma blanca que le provocaron la muerte antes de poder ser asistido.

A partir del operativo desplegado por efectivos de la comisaría decimoquinta y de la DDI Mar del Plata, fueron detenidos Jonatan David Coliguante, Elio Maximiliano Coliguante y Rodrigo Alejandro Illanes Atampi, de 39, 28 y 24 años. Si bien uno de ellos logró escapar inicialmente, fue localizado y capturado poco después en la vía pública.

La causa quedó en manos del fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7, quien ordenó la aprehensión de los tres sospechosos mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer la mecánica del hecho.

Ads

Ads