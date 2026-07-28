Un automóvil con pedido de secuestro activo por robo fue incautado durante un operativo de prevención realizado por personal de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata. Como consecuencia del procedimiento, una mujer de 45 años fue imputada por el delito de encubrimiento.

Ads

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes 28 de julio, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas detectaron un Volkswagen Gol Trend de características similares al que habría sido utilizado en un hecho delictivo reciente. Además, advirtieron irregularidades en la chapa patente, por lo que interceptaron el vehículo en la intersección de avenida Jara y Almirante Brown.

Puede interesarte

Al inspeccionar el rodado, los policías comprobaron que la documentación presentada por la conductora coincidía con las numeraciones visibles del motor y el chasis. Sin embargo, observaron anomalías en las cuñas identificatorias, en el grabado de los cristales y detectaron parcialmente un sticker de seguridad original perteneciente a otro automóvil.

Tras las verificaciones realizadas mediante los sistemas informáticos policiales, se determinó que ese sticker correspondía a otro Volkswagen Gol Trend, que registraba un pedido de secuestro activo desde el 26 de abril de 2024, requerido por una dependencia policial de Ciudad Evita en el marco de una causa por robo.

Ante esa situación, el vehículo fue secuestrado y se dio intervención a la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, que dispuso notificar a la conductora de la formación de una causa por el delito de encubrimiento. Posteriormente, la mujer recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal y deberá comparecer ante la Justicia.

Ads

Ads