Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Sexta realizó dos allanamientos simultáneos en domicilios del barrio Libertad, en el marco de una causa por robo agravado y abuso de arma, iniciada tras un violento episodio ocurrido el 21 de julio, con intervención del Juzgado de Garantías Nº6.

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Los procedimientos se llevaron adelante con apoyo de efectivos de las comisarías Cuarta, Séptima, Decimoprimera, Decimocuarta y Decimoquinta, junto a personal del Grupo de Infantería y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

El primer allanamiento se concretó en una vivienda ubicada en Maipú 8600, donde los agentes no lograron dar con el imputado ni encontraron elementos de interés para la causa.

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En tanto, el segundo operativo tuvo lugar en un domicilio de Balcarce 8300. Si bien el acusado tampoco se encontraba en el lugar, durante la inspección de uno de los dormitorios se procedió al secuestro de una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9mm.

Tras la verificación correspondiente, los efectivos constataron que el arma registraba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por hurto, radicada el 18 de noviembre de 2025.

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Frente al hallazgo, el fiscal Joaquín Morán, dispuso el secuestro formal del arma y no adoptar medidas restrictivas de la libertad respecto de los moradores de las viviendas allanadas, mientras continúan las tareas investigativas para localizar al imputado prófugo.

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