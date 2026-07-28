Nicolás Fernández fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo a Daniel Marcel -padre del periodista Marcelo Marcel-, tras la homologación de un juicio abreviado por parte del Tribunal en lo Criminal Nº2 de Mar del Plata, a cargo del juez Alexis Simaz.

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El acuerdo contó con la conformidad de la fiscalía y de la querella, representada por el abogado Juan Cruz Martínez, e implicó el reconocimiento formal de la responsabilidad penal por la muerte de Daniel Marcel (78), ocurrida el 30 de junio de 2023 en el barrio Las Lilas.

El hecho se produjo en la puerta del domicilio familiar, cuando la víctima intervino para asistir a su hijo, quien estaba siendo abordado por un delincuente armado en un intento de robo. En medio del forcejeo, Daniel Marcel recibió un disparo que le provocó la muerte.

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La investigación fue llevada adelante por la fiscal Romina Díaz junto al gabinete de Homicidios de la DDI, lo que permitió la detención de Fernández a pocas cuadras del lugar horas después del crimen.

La causa incorporó peritajes balísticos, estudios de dermotest y el análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, elementos que consolidaron la acusación y derivaron en la resolución judicial mediante el procedimiento abreviado.

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Mientras, se recuerda que un segundo delincuente que participó del hecho permanece prófugo y no hay mayores avances respecto de su paradero.

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