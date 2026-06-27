Tras el luctuoso accidente del pasado lunes, donde un colectivo de la línea 532 se despistó y arrolló a varias personajes, dejando como saldo una víctima fatal y seis heridos, se conoció el lamentable episodio en el que autores no identificados habían robado pertenencias a un adolescente de 15 años que se encontraba inconsciente. En las últimas horas, y a partir de un operativo realizado por personal de la Subcomisaría Casino y la Comisaría Decimoprimera, se pudo recuperar el celular sustraído y se detuvo a dos sospechosos.

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Fuentes policiales confirmaron que el dispositivo recuperado pertenece al adolescente que se recupera de las lesiones en el Hospital Interzonal. Los imputados, un hombre de 23 años y a una mujer de 20, se presentaron en un punto acordado para concretar la entrega del teléfono.

Según se informó, el procedimiento fue resultado de tareas investigativas que permitieron identificar a los involucrados y coordinar el encuentro en el que finalmente se logró el secuestro del teléfono y la aprehensión de los sospechosos.

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Por disposición de la Fiscalía N°7, a cargo de Carlos Russo, ambos imputados fueron notificados de la formación de causa por el delito de encubrimiento agravado y trasladados a las unidades penitenciarias correspondientes. En paralelo, la investigación continúa con el objetivo de concretar la detención de un tercer implicado.

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