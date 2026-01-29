Desde hoy y hasta el domingo inclusive, el índice de riesgo de incendios forestales será muy alto en el partido de General Pueyrredon, según informaron las autoridades locales, que recomendaron extremar las medidas de prevención y actuar con responsabilidad ante las condiciones climáticas adversas.

En ese marco, se solicitó a la población evitar conductas que puedan provocar focos ígneos y adoptar hábitos seguros en espacios abiertos. Las recomendaciones incluyen no quemar pastizales, restos de poda ni residuos, no arrojar colillas de cigarrillos, no tirar basura, botellas ni vidrios en terrenos baldíos y encender fogatas únicamente en áreas permitidas, asegurándose siempre de apagarlas por completo.

Asimismo, se instó a extremar los cuidados y a comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia ante cualquier eventualidad. Los números habilitados son 100 para Bomberos, 103 para Defensa Civil y 911 para la Policía.

Los índices de peligro de incendio permiten evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control y el impacto del fuego, en función de factores fijos y variables como la vegetación, la topografía y las condiciones meteorológicas.

Este riesgo se expresa mediante distintas Clases de Peligro, que vinculan un segmento de la escala con un comportamiento específico del fuego. El rango del índice se divide en cinco clases que indican el grado de peligro de propagación en caso de que se produzca un incendio.

