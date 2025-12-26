El fin de semana será crítico para Mar del Plata, debido a que por las altas temperaturas el índice de incendios forestales será muy alto. Las autoridades de General Pueyrredon pidieron a la comunidad que se extremen las medidas de prevención y responsabilidad del uso del fuego.

En detalle, recomendaron no quemar pastizales, restos de poda ni residuos; no arrojar colillas de cigarrillos; no dejar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos; y encender fogatas únicamente en áreas permitidas y asegurarse siempre de apagarlas.

Asimismo, las autoridades remarcaron que, ante cualquier eventualidad, la población debe comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia: 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía.

